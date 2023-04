(Di domenica 16 aprile 2023) Elezione… scontata ma elezione è stata. Questa mattina, a Coverciano, si è svolta l'Assemblea Generale'AIA (Associazione Italiana Arbitri) per scegliere ildopo i tre mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIA_it : Clicca sul seguente link per vedere le video interviste al nuovo Presidente dell'#AIA Carlo Pacifici e al Vice Pres… - pasqualinipatri : AIA, Carlo Pacifici è il nuovo Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Succede ad Alfredo Trentalange… - sportli26181512 : Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’Aia: 'Tanti traguardi da raggiungere': Carlo Pacifici è il nuovo presiden… - Gazzetta_it : Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’Aia: “Tante idee, progetti e traguardi da raggiungere” - serieApallone : AIA, Carlo Pacifici è il nuovo Presidente: AIA, cambia la guida al vertice: Carlo P...... leggi di più sul sito… -

... ex procuratore capo degli arbitri: il nuovo capo èche era rimasto l'unico candidato alla presidenza. Nato a Roma il 22 maggio 1958,ha ottenuto 260 voti, a fronte di 50 ..., con 260 voti su 310 associati votanti (50 le schede bianche), succede ad Alfredo Trentalange. Aia Associazione italiana arbitriè il nuovo presidente dell'Aia, l' Associazione italiana arbitri . Oggi, durante l'assemblea a Coverciano per l'elezione del nuovo presidente,era l'unico candidato. Il suo ...Ufficiale -è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. E' stato eletto nell'assemblea generale Aia di oggi a Coverciano con 260 voti su 310 associati votanti (50 le schede bianche). ...

Arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente Aia la Repubblica

L'arbitro benemerito Stefano Archinà della Sezione di Locri è stato oggi rieletto per la terza volta Componente del Comitato Nazionale e rappresenta uno dei 7 ...Oggi a Coverciano la nomina, succede a Trentalange, inibito per tre mesi: il suo mandato durerà fino a giugno 2024. Gravina: “L’Aia sarà sicuramente un elemento fondamentale per lo sviluppo del calcio ...