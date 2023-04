“Carlo Ceresa in Alta Val Brembana” Una mostra su modelli e derivazioni nelle opere del pittore bergamasco

(Di domenica 16 aprile 2023) Santa Brigida. Temi iconografici religiosi, affrontati inche a volte si richiamano l’un l’altra e che, in particolare, legano l’autore ad un territorio specifico. Sono i dipinti a tema sacro presenti nellainVal: storie e repliche, allestita presso l’antica chiesa plebana di Santa Brigida, nell’ambito della Settimana della Cultura promossa dalla Diocesi di Bergamo. La, visitabile nei fine settimana dal 16 aprile al 14 maggio (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, ingresso libero), è organizzata da Altobrembo e Le Terre dei Baschenis, una tappa di un percorso di riscoperta del patrimonio storico, culturale ed artistico dell’Valleche vuole donare, in questo caso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattitaliani : Nuova luce alle opere di Carlo Ceresa: il 15 aprile l'inaugurazione della mostra nella chiesa di Santa Brigida - ValbrembanaW : Santa Brigida, apre la mostra sul pittore Carlo Ceresa. Al via le visite guidate - Natocnlavaligia : NELL’ANNO DELLA CAPITALE DELLA CULTURA, NUOVA LUCE ALLE OPERE DI CARLO CERESA: UNA RINNOVATA ANALISI SU DIPINTI AUT… - AmoBergamo : #Bergamo L'arte di Carlo Ceresa in mostra a Santa Brigida: nuova analisi su dipinti autografi e imitazioni -

Al via sabato 15 aprile con l'inaugurazione, alle ore 15:30, presso l'antica chiesa plebana di Santa Brigida la mostra 'in Alta Val Brembana: storie e repliche'. Un punto di vista nuovo per leggere le opere di(S. Giovanni Bianco, 1609 - Bergamo, 1679), attraverso un'esposizione in sequenza di ...Le opere di, lette da un punto di vista completamente nuovo attraverso un'esposizione in sequenza di modelli e derivazioni, forme e qualità esecutiva, autografia e copia. Il tutto raccontato all'...Completano la top five Martina Mis dello Sci Club Sauze d'Oulx e Giuliadel Gressoney Monte ...71/100 su Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere e suBertazzini del Golden Team ...

Arte, OImo al Brembo (Bg): nuova luce sulle opere di Carlo Ceresa PPN - Prima Pagina News

Al via sabato 15 aprile con l’inaugurazione, alle ore 15:30, presso l’antica chiesa plebana di Santa Brigida la mostra “Carlo Ceresa in Alta Val Brembana: storie e repliche”.Roma, 12 apr. – Un punto di vista nuovo per leggere le opere di Carlo Ceresa (S. Giovanni Bianco, 1609 – Bergamo, 1679), attraverso un’esposizione in sequenza di modelli e derivazioni, forme e qualità ...