Caos in Sudan, ancora violenze tra esercito e paramilitari nella capitale. Chiuso lo spazio aereo. L’esperto: «Un effetto della guerra in Ucraina» (Di domenica 16 aprile 2023) Per il secondo giorno consecutivo proseguono gli scontri nella capitale del Sudan: a Khartoum l’esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) si stanno affrontando con il rumore di colpi di artiglieria e degli spari che invade le strade. Secondo un primo bilancio del Comitato centrale dei medici Sudanesi, nella capitale ci sono stati almeno 25 morti e 302 feriti, un numero che nel paese sale fino a 56 morti e quasi 600 feriti, sia tra i civili sia tra i militari. Sullo sfondo dei pesanti scontri c’è la rivalità politica che prosegue da diversi mesi tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, protagonisti del colpo di Stato del 20. I paramilitari ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Per il secondo giorno consecutivo proseguono gli scontridel: a Khartoum l’e le Forze di supporto rapido (Rsf) si stanno affrontando con il rumore di colpi di artiglieria e degli spari che invade le strade. Secondo un primo bilancio del Comitato centrale dei mediciesi,ci sono stati almeno 25 morti e 302 feriti, un numero che nel paese sale fino a 56 morti e quasi 600 feriti, sia tra i civili sia tra i militari. Sullo sfondo dei pesanti scontri c’è la rivalità politica che prosegue da diversi mesi tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, protagonisti del colpo di Stato del 20. I...

