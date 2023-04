Canone Rai ADDIO con la proposta di SALVINI, ciao anche al BOLLO (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid La situazione in Italia diventa sempre più aspra vista la grande crisi che sta attraversando il paese. L’innalzamento dei costi e l’inflazione che continua il suo percorso ascensionale, non stanno facendo altro che pesare sulle tasche degli italiani. A tal proposito alcune tasse come il BOLLO auto e il Canone Rai vengono viste con ancor più odio dai cittadini. Parlano di quest’ultimo, potrebbe ben presto arrivare una sorta di riforma, o almeno c’è la possibilità che possano essere vagliate delle modifiche. Queste le dichiarazioni da parte di Matteo SALVINI, attualmente segretario della Lega: “Ci sarà da fare una riflessione sul Canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni“. Ai microfoni di Telelombardia, SALVINI ha parlato chiaro lasciando trasparire ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid La situazione in Italia diventa sempre più aspra vista la grande crisi che sta attraversando il paese. L’innalzamento dei costi e l’inflazione che continua il suo percorso ascensionale, non stanno facendo altro che pesare sulle tasche degli italiani. A tal proposito alcune tasse come ilauto e ilRai vengono viste con ancor più odio dai cittadini. Parlano di quest’ultimo, potrebbe ben presto arrivare una sorta di riforma, o almeno c’è la possibilità che possano essere vagliate delle modifiche. Queste le dichiarazioni da parte di Matteo, attualmente segretario della Lega: “Ci sarà da fare una riflessione sul, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni“. Ai microfoni di Telelombardia,ha parlato chiaro lasciando trasparire ...

