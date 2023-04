Campionessa di danza alle paralimpiadi | gli insulti su TikTok

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È la campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresente… - inlovewithru : RT @fanpage: È la campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia… - arual812 : RT @fanpage: È la campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia… - EliElielba : RT @fanpage: È la campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia… - DanielaVecchi5 : RT @fanpage: È la campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia… -

Giada Canino è una campionessa di danza sportiva. Ha 17 anni ed ha vinto coppe e medaglie per la sua bravura, tanto che rappresenterà l'Italia ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025.

Calolzio | Campionessa di danza, insultata sui social perché down Lecco Notizie

Rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025, Giada Canino, una ragazza down di Calolziocorte (Lecco) che compirà 18 anni a ottobre, è vittima da cyberbulli ...Giada giovane ragazza affetta da sindrome di Down viene insultata sui social da quando pubblica dei suoi video in cui balla ...