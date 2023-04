Campionato Primavera 1 TIM: Sassuolo-Cagliari 2-2 (Di domenica 16 aprile 2023) Finisce 2-2 al Ricci la sfida fra Sassuolo e Cagliari, un match deciso nei primi e negli ultimi dieci minuti di gara. Presente in tribuna l’allenatore della Nazionale Under 19 Alberto Bollini. Passano solo 4 minuti e il Sassuolo passa in vantaggio: Kumi serve Russo al limite dell’area, dribbling a rientrare e splendido mancino con la sfera che colpisce il palo interno all’altezza dell’incrocio e termina in rete, nulla da fare per Lolic. Per Flavio Russo 10° sigillo in Campionato. Al 9’ il raddoppio neroverde, questa volta è Leone che di destro e da fuori area manda la palla all’angolino basso alla sinistra del portiere ospite. Il primo tempo termina con il Sassuolo avanti di due reti. Al 55’ pericoloso il Cagliari con un destro dal limite di Vinciguerra, Zacchi vola sulla sua destra e ... Leggi su seriea24 (Di domenica 16 aprile 2023) Finisce 2-2 al Ricci la sfida fra, un match deciso nei primi e negli ultimi dieci minuti di gara. Presente in tribuna l’allenatore della Nazionale Under 19 Alberto Bollini. Passano solo 4 minuti e ilpassa in vantaggio: Kumi serve Russo al limite dell’area, dribbling a rientrare e splendido mancino con la sfera che colpisce il palo interno all’altezza dell’incrocio e termina in rete, nulla da fare per Lolic. Per Flavio Russo 10° sigillo in. Al 9’ il raddoppio neroverde, questa volta è Leone che di destro e da fuori area manda la palla all’angolino basso alla sinistra del portiere ospite. Il primo tempo termina con ilavanti di due reti. Al 55’ pericoloso ilcon un destro dal limite di Vinciguerra, Zacchi vola sulla sua destra e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barbrumat : @FcInterNewsit Fate una domanda sensata!! È ovvio che dopo ieri quasi tutti risponderebbero di sì! Io rispondo no,… - tonaliano : RT @tvdellosport: ?????????????? ???????????????? Nel campionato Primavera, la formazione di Abate batte in rimonta il Torino secondo in classifica e s… - Kriste2013 : @manodedios1926 @PalloneBucato Ma il campionato l'abbiamo già vinto a che devono pensare ? Io avrei messo la primavera. - ilmionapoli : Udinese-Napoli campionato primavera: i convocati degli azzurrini - Etzi2891 : RT @tvdellosport: ?????????????? ???????????????? Nel campionato Primavera, la formazione di Abate batte in rimonta il Torino secondo in classifica e s… -