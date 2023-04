Campanialleva Expo | la prima edizione chiude con oltre 150 mila presenze

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 aprile 2023) Un successo che ha superato ogni previsione. Ladi2023con150. Lo afferma l’Associazione Allevatori Campania Molise che ha organizzato la più grande fiera zootecnica del Sud, che si candida a punto di riferimento nazionale. A rilanciare l’entusiasmo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,ndo la tre giorni nei 25metri quadrati messi a disposizione dal consorzio cooperativo Cecas di Benevento. De Luca non solo ha confermato l’interesse della Regione a sostenere la fiera per i prossimi anni, rendendola un appuntamento stabile, ma ha sfidato gli organizzatori a farla diventare un evento nazionale per la zootecnica come il ...