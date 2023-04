CampaniAlleva Expo chiude con 150mila presenze | “Nel 2024 evento nazionale”

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn successo che ha superato ogni previsione. La prima edizione di2023con oltre 150 mila. Lo afferma l’Associazione Allevatori Campania Molise che ha organizzato la più grande fiera zootecnica del Sud, che si candida a punto di riferimento. A rilanciare l’entusiasmo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,ndo la tre giorni nei 25 mila metri quadrati messi a disposizione dal consorzio cooperativo Cecas di Ben. De Luca non solo ha confermato l’interesse della Regione a sostenere la fiera per i prossimi anni, rendendola un appuntamento stabile, ma ha sfidato gli organizzatori a farla diventare unper la zootecnica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : CAMPANIALLEVA EXPO 2023, AGRISEMI MINICOZZI LEADER DEL SETTORE (VIDEO) - - TV7Benevento : SPECIALE CAMPANIALLEVA EXPO 2023 (VIDEO) - - TV7Benevento : CAMPANIALLEVA EXPO 2023, ASS. CAPUTO: “EVENTO IMPORTANTE PER FILIERA E COMPARTI DEL SETTORE” (VIDEO) -… - TV7Benevento : CAMPANIALLEVA EXPO 2023, TAGLIO DEL NASTRO PER LA PRIMA EDIZIONE (VIDEO E FOTO) - - cronachesannio : #ValleTelesina #NotizieProvinciaBenevento I cecatielli paupisani a Campanialleva Expo -

E' così che Davide Minicozzi, presidente dell'associazione allevatori di Campania e Molise , commenta l'attenzione calamitata sinora da '', la più grande fiera zootecnica mai ...È stato l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo , intervenendo al convegno di apertura di2023, a sostenere che è tempo di aprire una riflessione sull'areale della ...È tempo di aprire una riflessione sull'areale della mozzarella di bufala campana DOP. Lo ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo al convegno di apertura di2023, sottolineando la necessità di spingere la crescita di un prodotto bandiera del made in Italy, ma viene prodotta praticamente solo in due province, Caserta e Salerno, e solo in ...

Campanialleva Expo, De Luca firma la petizione di Coldiretti "no ... Orticalab

A sostegno di agricoltori e consumatori, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, su invito del vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, ha firmato in mattinata la petizione d ...La Regione Campania si schiera a favore di agricoltori e consumatori. Il governatore Vincenzo De Luca – su invito del vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello – ha firmato questa matt ...