CampaniAlleva | De Luca nel Sannio tra le eccellenze zootecniche | “Fondamentale difendere la qualità dei prodotti”

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Dobbiamo imparare a litigare di meno, ed essere più uniti almeno per quanto riguarda l’economia”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deammonisce e lancia auspici nel corso della sua visita a, presso l’ex Cecas di contrada Olivola, ospite di Gennaro Masiello, vice presidente nazionale della Coldiretti, e di Gerardo dell’Orto direttore Coldiretti. Il governatore campano ha partecipato ad un convegno che aveva come oggetto il cibo sintetico, ultimo prodotto della ricerca scientifica che il Governo Meloni ha voluto contrastare. Lo stesso De, anche sollecitato da Masiello, ha preso una precisa posizione ed ha apposto il proprio autografo in calce alla petizione denominata “Firmo tutto basta che non sono cambiali”, che in sostanza è anti-bistecca da laboratorio, che per altri è ...