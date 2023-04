Camilla non “ha mai pensato di diventare regina” a quest’età (Di domenica 16 aprile 2023) Da qualche mese il mondo si è abituato a rivolgersi a lei con l’appellativo di regina consorte, ma Camilla non avrebbe mai immaginato di possedere questo titolo. Il prossimo 6 maggio, dunque, all’età di 75 anni sarà ufficialmente incoronata regina insieme al marito, re Carlo, contro le sue stesse aspettative. Secondo un noto biografo, infatti, l’evoluzione della sua situazione ha stupito anche lei. Christopher Wilson, biografo reale e autore di A Greater Love, ha osservato nel dettaglio la vita di Camilla Parker Bowles e ha deciso di rilasciare un’intervista sui fatti recenti che la riguardano. Parlando a People, dunque, l’autore ha affermato: “Considerando che per la maggior parte della sua vita non aveva mai contemplato l’idea di diventare regina, se la sta cavando incredibilmente ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023) Da qualche mese il mondo si è abituato a rivolgersi a lei con l’appellativo diconsorte, manon avrebbe mai immaginato di possedere questo titolo. Il prossimo 6 maggio, dunque, all’età di 75 anni sarà ufficialmente incoronatainsieme al marito, re Carlo, contro le sue stesse aspettative. Secondo un noto biografo, infatti, l’evoluzione della sua situazione ha stupito anche lei. Christopher Wilson, biografo reale e autore di A Greater Love, ha osservato nel dettaglio la vita diParker Bowles e ha deciso di rilasciare un’intervista sui fatti recenti che la riguardano. Parlando a People, dunque, l’autore ha affermato: “Considerando che per la maggior parte della sua vita non aveva mai contemplato l’idea di, se la sta cavando incredibilmente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ariannashouse : SHAWN MENDES E CAMILLA A COACHELLA NON CI POSSO CREDERE CHE BELLI - danielamorella1 : RT @amici_da: Questo è THEO gatto adulto che ha passato tutta la vita in strada finché non è arrivata @MariaAn74105775 che lo ha adottato i… - Raul04422227 : @legatte61 L'aspetto è invitante ?? brava Camilla, anzi no, non l'hai fatta tu...???? - idee22150532 : @Gaetanaguttilla @chiaratommysupp La ragazza sopra diceva che litigheranno per Alberto e Camilla e io le ho detto c… - carolpantanifi : RT @EsteriLega: Un nuovo patto per la crescita? Carlo Cottarelli e Camilla Conti (Petunia) al dibattito che non c'è. #midtermgoofy https:/… -