Camila Cabello | ritorno di fiamma con Shawn Mendes? Scatta il bacio al Coachella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Naturalmente una canzone di Camila Cabello perché Maria vuole dirci che lei aveva già previsto il bacio con Shawn Mendes. #Amici22 - fanpage : Il pop internazionale è una sfida difficilissima, eppure Angelina riesce ad interpretare senza mai lasciare indietr… - lalalovedreams : RT @midiaspsbra: Shawn Mendes e Camila Cabello recentemente no Coachella. — @/indicabaddieee via TikTok. - harleysinvegas : @McDoceira anitta e camila cabello - Marilenapas : RT @fanpage: Il pop internazionale è una sfida difficilissima, eppure Angelina riesce ad interpretare senza mai lasciare indietro nessun pe… -

e Shawn Mendes sono stati paparazzati insieme al Coachella , uno dei festival musicali più famosi (e glamour) del mondo. I due sono stati sorpresi più volte a scambiarsi tenere ...Come dice Michele Bravi, nel brano diDon't Go Yet , c'è stato un grandissimo lavoro di adattamento dietro al pezzo e lo sforzo di Angelina si è percepito tutto; tuttavia emoziona di ...Intanto, numerose altre star hanno partecipato all'evento in qualità di spettatori, come ad esempioe Shawn Mendes (che hanno fatto parlare di loro anche per via di un possibile ...

Camila Cabello e Shawn Mendes si baciano al Coachella: sono tornati insieme MTV.IT

Camila Cabello e Shawn Mendes sono stati paparazzati insieme al Coachella, uno dei festival musicali più famosi (e glamour) del mondo. I due sono stati sorpresi più volte ...Le effusioni inattese tra Camila e Shawn stanno mandando in delirio i fan che li hanno ripresi durante l'edizione del festival californiano del 2023, a più di un anno dalla fine della loro storia ...