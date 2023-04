Calhanoglu unica nota positiva di Inter-Monza: rientro necessario (Di domenica 16 aprile 2023) L’unica nota positiva di Inter-Monza è il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio con la maglia della Turchia. Un rientro fondamentale in questo finale di stagione. rientro PROVVIDENZIALE – Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ingresso in campo del centrocampista turco nel finale della gara contro il Monza è probabilmente l’unica nota positiva della sconfitta di ieri. Un rientro fondamentale, il suo, per cercare di concludere nel migliore dei modi questo finale di stagione. Ricordiamo che proprio Calhanoglu, per rendimento, è il miglior centrocampista nerazzurro in ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’diè il ritorno in campo di Hakandopo l’infortunio con la maglia della Turchia. Unfondamentale in questo finale di stagione.PROVVIDENZIALE – Hakanè tornato a disposizione dell’di Simone Inzaghi. L’ingresso in campo del centrocampista turco nel finale della gara contro ilè probabilmente l’della sconfitta di ieri. Unfondamentale, il suo, per cercare di concludere nel migliore dei modi questo finale di stagione. Ricordiamo che proprio, per rendimento, è il miglior centrocampista nerazzurro in ...

