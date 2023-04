Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 16 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo l’abbuffata di ieri, con partite davvero importanti per la corsa verso la Serie A e per la salvezza, oggi in Serie B c’è solo un match comunque decisivo per le due parti della classifica. A sfidarsi allo Stadio “Liberati” di Terni, la squadra di Cristiano Lucarelli contro il Pisa di Luca D’Angelo. La Ternana ha 40 punti, in tredicesima posizione e ha ancora un discreto margine sulla terzultima, la SPAL, che ha 33 punti in classifica. Deve però giocare queste partite prima del rush finale al meglio che può, altrimenti si ritroverà nella lotta fra disperati, rischiando i playout. Dall’altra parte invece, il Pisa ha 46 punti, ottava in classifica e può approfittare delle frenate delle squadre sopra di lei in classifica: la Reggina, il Bari, il Sudtirol, il Cagliari e il Parma. Una vittoria per i nerazzurri sarebbe un ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo l’abbuffata di ieri, con partite davvero importanti per la corsa verso laA e per la salvezza,inB c’è solo un match comunque decisivo per le due parti della classifica. A sfidarsi allo Stadio “Liberati” di Terni, la squadra di Cristiano Lucarelli contro il Pisa di Luca D’Angelo. La Ternana ha 40 punti, in tredicesima posizione e ha ancora un discreto margine sulla terzultima, la SPAL, che ha 33 punti in classifica. Deve peròre queste partite prima del rush finale al meglio che può, altrimenti si ritroverà nella lotta fra disperati, rischiando i playout. Dall’altra parte invece, il Pisa ha 46 punti, ottava in classifica e può approfittare delle frenate delle squadre sopra di lei in classifica: la Reggina, il Bari, il Sudtirol, il Cagliari e il Parma. Una vittoria per i nerazzurri sarebbe un ...

