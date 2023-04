Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi: orari domenica 16 aprile, programma, tv, streaming, big in gara (Di domenica 16 aprile 2023) domenica, 16 aprile, quarta giornata di gare nei Campionati Italiani di nuoto in scena a Riccione. La rassegna nazionale metterà in palio tanti titoli quest’oggi e, soprattutto, gli atleti andranno a caccia della qualificazione ai Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. LA DIRETTA LIVE DEI Campionati Italiani DI nuoto ALLE 9.30 E ALLE 16.00 Fari puntati sui 100 delfino uomini dove Federico Burdisso vorrà sfruttare il grosso lavoro fatto in velocità per andare a caccia di un tempo considerevole. Sulla carta prevista la presenza di Thomas Ceccon che, dopo aver rinunciato ai 100 stile libero di ieri, potrebbe gareggiare in quest’altra specialità. Attenzioni particolari ci saranno ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023), 16, quarta giornata di gare neidiin scena a Riccione. La rassegna nazionale metterà in palio tanti titoli quest’e, soprattutto, gli atleti andranno a caccia della qualificazione ai Mondiali di Fukuoka (Giappone), indal 23 al 30 luglio di quest’anno. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 9.30 E ALLE 16.00 Fari puntati sui 100 delfino uomini dove Federico Burdisso vorrà sfruttare il grosso lavoro fatto in velocità per andare a caccia di un tempo considerevole. Sulla carta prevista la presenza di Thomas Ceccon che, dopo aver rinunciato ai 100 stile libero di ieri, potrebbe gareggiare in quest’altra specialità. Attenzioni particolari ci saranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #FedericoBurdisso #IlariaCusinato Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi: or… - felipegt182 : RT @Gazzetta_it: Campionato brasiliano al via: dagli stranieri al Var spiegato ai tifosi, tutte le novità - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Campionato brasiliano al via: dagli stranieri al Var spiegato ai tifosi, tutte le novità - OdeonZ__ : Campionato brasiliano al via: dagli stranieri al Var spiegato ai tifosi, tutte le novità - sportli26181512 : Campionato brasiliano al via: dagli stranieri al Var spiegato ai tifosi, tutte le novità: Campionato brasiliano al… -