Calenda è di nuovo Re: delle figure di palta (Di domenica 16 aprile 2023) “Mamma mamma hai visto quello che m’ha fatto?”. “Che t’ha fatto mamma, dijelo a mamma tua more de mamma che ce facciamo un firm e te metto pure protaggonista”. “M’ha detto bischero a mà”. “Ih! Sto mpunito. E tu che javevi detto more de mamma?” “Stronzo, cojone, deficiente, amico deji assassini, brutto, javevo detto a mà”. “Ecchai ragione c’hai bello de mamma però nun t’arabbià, che te viè l’acne, tre gonfi, te cresce la panza e nun sei più er bello de mamma tua”. Carletto Calenda è una faccenda un po’ così, con quella faccia un po’ così, da primo della classe, però pagando i professori. Uno che gli regalano ruoli nel cinema, uffici da manager, partitelle, partitelli, ma al dunque resta con lo smartphone in mano a farsi er selfie, ovviamente lui davanti, il cigno dietro, ornamentale, oscurato, avere 45 anni, ma mostrarne 30 kg di più, dal libro Cuore al libro Coratella ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023) “Mamma mamma hai visto quello che m’ha fatto?”. “Che t’ha fatto mamma, dijelo a mamma tua more de mamma che ce facciamo un firm e te metto pure protaggonista”. “M’ha detto bischero a mà”. “Ih! Sto mpunito. E tu che javevi detto more de mamma?” “Stronzo, cojone, deficiente, amico deji assassini, brutto, javevo detto a mà”. “Ecchai ragione c’hai bello de mamma però nun t’arabbià, che te viè l’acne, tre gonfi, te cresce la panza e nun sei più er bello de mamma tua”. Carlettoè una faccenda un po’ così, con quella faccia un po’ così, da primo della classe, però pagando i professori. Uno che gli regalano ruoli nel cinema, uffici da manager, partitelle, partitelli, ma al dunque resta con lo smartphone in mano a farsi er selfie, ovviamente lui davanti, il cigno dietro, ornamentale, oscurato, avere 45 anni, ma mostrarne 30 kg di più, dal libro Cuore al libro Coratella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Emma #Bonino: “Nel 2017 Calenda mi disse 'sciogli +Europa e vieni con me'. Rimasi esterrefatta. Anche avessi avuto… - grg_motta : RT @DeShindig: Nuovo post - LorenzoDApolito : @Antonio78558767 @matteorenzi Come Calenda lo ha usato per evitare di raccogliere le firme per presentare le liste… - attilasarti : RT @McGadda: Il virus del giustizialismo spargifango modello #m5s ha colpito anche Calenda. Sarebbe stato meglio costruire insieme il nuovo… - yanez_2006 : @albertoinfelise era stato buon profeta circa l'uso che sarebbe stato fatto del Riformista dal nuovo Direttore.… -