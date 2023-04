Calciopoli, domani a Report ‘riapre’ il caso (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ho portato le voci di chi è intercettato, di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus”. Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a Report. domani, 17 aprile, la trasmissione di RaiTre si concentra sullo scandalo di Calciopoli, che squassò il calcio italiano nel 2006. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti dai processi sportivi. In rete fanno già discutere le anticipazioni della puntata, in particolare un’intercettazione tra l’arbitro Massimo De Santis e l’ex designatore Paolo Bergamo. La telefonata risale al 20 aprile del 2005 dopo la gara Juventus-Inter, vinta per 1-0 dai nerazzurri con un gol di Cruz è diretta da De Santis, “Comunque Paolo, l’importane è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva”, le parole ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ho portato le voci di chi è intercettato, di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus”. Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a, 17 aprile, la trasmissione di RaiTre si concentra sullo scandalo di, che squassò il calcio italiano nel 2006. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti dai processi sportivi. In rete fanno già discutere le anticipazioni della puntata, in particolare un’intercettazione tra l’arbitro Massimo De Santis e l’ex designatore Paolo Bergamo. La telefonata risale al 20 aprile del 2005 dopo la gara Juventus-Inter, vinta per 1-0 dai nerazzurri con un gol di Cruz è diretta da De Santis, “Comunque Paolo, l’importane è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva”, le parole ...

