Calciomercato Udinese: vicino l’arrivo di Brenner (Di domenica 16 aprile 2023) Continua a lavorare senza sosta Pierpaolo Marino. Dopo essersi già portato a casa il primo acquisto ufficiale della prossima stagione, adesso si pensa all’attacco. L’Udinese infatti si è fiondata su Brenner dell’F.C. Cincinnati. L’attaccante è passato due anni fa dal Brasile all’MLS e da allora ha messo a segno 27 gol e 7 assist in 72 presenze ufficiali con la squadra americana. L’offerta finale offerta dall’Udinese è di circa 9 milioni di euro. La cifra è quella definitiva, perché la trattativa non è sbucata fuori dal nulla. Sono settimane infatti che i due club trattano per arrivare a un accordo che accontenti tutti quanti. In più l’attaccante piace molto a Sottil che sarà alla guida dei friulani anche nella prossima stagione. Brenner sarà, molto probabilmente, il sostituto scelto di Beto ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 aprile 2023) Continua a lavorare senza sosta Pierpaolo Marino. Dopo essersi già portato a casa il primo acquisto ufficiale della prossima stagione, adesso si pensa all’attacco. L’infatti si è fiondata sudell’F.C. Cincinnati. L’attaccante è passato due anni fa dal Brasile all’MLS e da allora ha messo a segno 27 gol e 7 assist in 72 presenze ufficiali con la squadra americana. L’offerta finale offerta dall’è di circa 9 milioni di euro. La cifra è quella definitiva, perché la trattativa non è sbucata fuori dal nulla. Sono settimane infatti che i due club trattano per arrivare a un accordo che accontenti tutti quanti. In più l’attaccante piace molto a Sottil che sarà alla guida dei friulani anche nella prossima stagione.sarà, molto probabilmente, il sostituto scelto di Beto ...

