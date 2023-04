Calciomercato Roma, non solo Aouar: nuovo nome a parametro zero (Di domenica 16 aprile 2023) La stagione 2022/23 non è ancora terminata ma in casa Roma si pensa già al futuro e soprattutto all’estate e al Calciomercato. La società giallorossa si sta muovendo da diverso tempo con l’intento di portare nella Capitale nuovi giocatori in grado di costruire una squadra vincente per le prossime annate. Negli ultimi giorni si è parlato di un colpo messo a segno seppur manchi ancora l’ufficialità: si tratta dell’ingaggio di Houssem Aouar. Il giocatore classe ’98 è in scadenza di contratto: il prossimo 30 giugno, infatti, il suo rapporto con il Lione terminerà definitivamente e sembra che il calciatore abbia già trovato il nuovo club, la Roma. Lo scorso lunedì Aouar è stato nella capitale per svolgere delle visite mediche e adesso non resta che attendere la firma di un eventuale ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) La stagione 2022/23 non è ancora terminata ma in casasi pensa già al futuro e soprattutto all’estate e al. La società giallorossa si sta muovendo da diverso tempo con l’intento di portare nella Capitale nuovi giocatori in grado di costruire una squadra vincente per le prossime annate. Negli ultimi giorni si è parlato di un colpo messo a segno seppur manchi ancora l’ufficialità: si tratta dell’ingaggio di Houssem. Il giocatore classe ’98 è in scadenza di contratto: il prossimo 30 giugno, infatti, il suo rapporto con il Lione terminerà definitivamente e sembra che il calciatore abbia già trovato ilclub, la. Lo scorso lunedìè stato nella capitale per svolgere delle visite mediche e adesso non resta che attendere la firma di un eventuale ...

