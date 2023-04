Calciomercato Roma | idea Firmino per l’attacco

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 aprile 2023) La, impegnata nella lotta per la Champions e nel ritorno dei quarti di Europa League, sta già iniziando a programmare la prossima stagione. Il ds Tiago Pinto è alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa giallorossa e alzare ancora di più l’asticella della competitività. Infatti, secondo quanto riporta il sito.com, dopo Aouar, lastarebbe pensando ad un altro parametro zero, ovvero Roberto, attaccante che si libererà dal Liverpool a fine giugno.su: i dettagli dell’offerta Il brasiliano nelle ultime sessioni di mercato è stato spesso accostato all’Inter ma i nerazzurri non hanno mai fatto un’offerta concreta per acquisire il calciatore. In questo caso, invece, l’approdo in Serie A del classe ’91 non è un’ipotesi così remota. Il ...