Calciomercato Napoli, Lazio ancora in pressing per Zielinski: fissato il prezzo (Di domenica 16 aprile 2023) Il futuro di Piotr Zielinski con il Napoli è tutto da scrivere. Il suo contratto con il club azzurro scade nel 2024 e al momento, stando ai rumors di queste settimane, sembrano esserci pochi margini per un eventuale accordo. I colloqui tra le parti, infatti, sarebbero fermi, motivo per cui non è utopistico ipotizzare un addio del polacco al termine della stagione in corso. In passato, Zielinski è stato spesso accostato in Premier League, ma la principale indiziata in caso di addio agli azzurri, in questo caso, sembra essere proprio in Serie A. È l'ex tecnico azzurro, ora alla Lazio, Maurizio Sarri che starebbe chiedendo con forza l'arrivo del numero 20 dei partenopei in maglia biancoceleste.

