Calciomercato Milan: Pobega si sta conquistando la permanenza (Di domenica 16 aprile 2023) Calciomercato Milan, Pioli e la dirigenza avrebbero deciso sul futuro di Pobega: si va verso la permanenza Come riferito da Calciomercato.com, il Milan ha preso la sua decisione sul futuro di Tommaso Pobega, che ha convinto dirigenza a tecnico alla permanenza in rosa. Il centrocampista, come testimoniato dalla rete segnata ieri contro il Bologna, è in continua crescita con Pioli che lo considera insieme a Krunic la prima alternativa ai titolari. Con un contratto in essere fino al 2027, peraltro rinnovato lo scorso agosto, l’ex Torino rimarrà a Milanello. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023), Pioli e la dirigenza avrebbero deciso sul futuro di: si va verso laCome riferito da.com, ilha preso la sua decisione sul futuro di Tommaso, che ha convinto dirigenza a tecnico allain rosa. Il centrocampista, come testimoniato dalla rete segnata ieri contro il Bologna, è in continua crescita con Pioli che lo considera insieme a Krunic la prima alternativa ai titolari. Con un contratto in essere fino al 2027, peraltro rinnovato lo scorso agosto, l’ex Torino rimarrà aello. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : SCOOP #Calciopoli, la chiavetta di #Moggi: #FIGC e #CONI in combutta con #Milan e #Roma contro la #Juve. ‘Chi vince… - cmdotcom : Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagion… - pg_chirico : RT @LucianoMoggi: SCOOP Calciopoli, la chiavetta di Moggi: FIGC-CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve. ‘Chi vince troppo nello s… - BTambelli : RT @LucianoMoggi: SCOOP Calciopoli, dossier Meani: l'addetto agli arbitri del Milan #juve #juventus #juve #calciopoli #radiobianconera #cof… - johnnyB7N1 : RT @cmdotcom: SCOOP #Calciopoli, la chiavetta di #Moggi: #FIGC e #CONI in combutta con #Milan e #Roma contro la #Juve. ‘Chi vince troppo ne… -