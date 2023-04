Calciomercato Milan, c’è sempre Ziyech nel mirino: sfida alla Premier (Di domenica 16 aprile 2023) Calciomercato Milan, nel mirino del club rossonero per l’attacco c’è sempre il marocchino Ziyech: le ultime Stando a quanto riferito da Football Insider, sono tante le squadre interessate ad Hakim Ziyech, tra cui sempre il Milan, sul marocchino da ormai diverse stagioni. Sul’esterno, che a gennaio è stato ad un passo dal PSG, c’è anche il Tottenham, pronto a far partire un nuovo progetto tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023), neldel club rossonero per l’attacco c’èil marocchino: le ultime Stando a quanto riferito da Football Insider, sono tante le squadre interessate ad Hakim, tra cuiil, sul marocchino da ormai diverse stagioni. Sul’esterno, che a gennaio è stato ad un passo dal PSG, c’è anche il Tottenham, pronto a far partire un nuovo progetto tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

