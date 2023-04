Calciomercato Lazio | Tare piomba su Zielinski | è lui il regalo scelto per Sarri

(Di domenica 16 aprile 2023) Non smette di sorprendere latargata stagione 2023. Dopo 30 giornate i biancocelesti occupano stabilmente la seconda posizione della classifica a quota 61 punti. I ragazzi allenati da Mauriziodivertono, convincono e soprattutto vincono, come dimostrano gli ultimi quattro trionfi consecutivi in altrettante partite. La solidità difensiva (20 gol incassati fino a questo momento) e la facilità con cui gli interpreti della compagine capitolina si riversano nell’area avversaria sono invece il marchio di fabbrica dello scacchiere intavolato dal tecnico classe ‘59. Sebbene con una partita in meno, la Roma di José Mourinho dista ben 7 punti, tant’è che l’obiettivo stagionale dalle parti di Formello è oramai chiaro: la qualificazione in Champions League. Esultanza@livephotosport, Zieli?ski (e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - cmdotcom : La classifica della Moviola: la #Juve supera l'#Inter, la #Lazio è la big più aiutata - sscalcionapoli1 : Gazzetta – La Lazio segue Zielinski ma il Napoli chiede almeno 25-30 milioni, ecco i dettagli… - cmdotcom : Cade anche la #Juve! #Defrel fa godere il #Sassuolo, ora la #Lazio è seconda a prescindere dal -15 #SassuoloJuve… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, si guarda in casa Napoli: occhi su Zielinski - OA Sport -

La Roma ha vinto otto gare nel 2023 in Serie A tenendo la porta involata, nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (otto successi con clean sheet anche per il Napoli, mentre Juventus e...Nel frattempo, l'obiettivo è quello di rimanere al secondo posto sul campo, dato che la, con una partita in più, dista 17 punti. Il Sassuolo conduce un campionato abbastanza tranquillo, ma è ...... di stanza all'Empoli, premiato come miglior direttore sportivo (LaPresse) -. Premio Daniel Guerini "Miglior Giovane Futsal" (SsCalcio A 5)Vincenzo Vergine, Premio Daniel Guerini ...

Calciomercato Lazio, Zielinski sogno quasi impossibile: le ultime Lazio News 24

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse della Lazio per Piotr Zielinski e adesso, nonostante siano passati diversi giorni, non sono arrivate smentite. La società biancoceleste ...La Juve chiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavolta perde in casa del Sassuolo (settima sconfitta del campionato) e perde anche il secondo posto sul campo. Mercol ...