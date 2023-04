Calciomercato Lazio, si guarda in casa Napoli: occhi su Zielinski (Di domenica 16 aprile 2023) Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse della Lazio per Piotr Zielinski e adesso, nonostante siano passati diversi giorni, non sono arrivate smentite. La società biancoceleste avrebbe dunque messo prepotentemente gli occhi addosso al centrocampista attualmente in forza al Napoli e un suo possibile arrivo a Formello potrebbe non essere così utopistico. Anzi addirittura tra le parti si potrebbe facilmente raggiungere un accordo al termine della stagione. Ma facciamo chiarezza sulla situazione contrattuale del polacco con i partenopei. Attualmente Zielinski e il Napoli sono legati tra loro attraverso un contratto che scadrà solamente il prossimo 30 giugno del 2024. Manca ancora un anno alla possibile separazione tra i due soggetti in questione, ma ad oggi, non ci ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse dellaper Piotre adesso, nonostante siano passati diversi giorni, non sono arrivate smentite. La società biancoceleste avrebbe dunque messo prepotentemente gliaddosso al centrocampista attualmente in forza ale un suo possibile arrivo a Formello potrebbe non essere così utopistico. Anzi addirittura tra le parti si potrebbe facilmente raggiungere un accordo al termine della stagione. Ma facciamo chiarezza sulla situazione contrattuale del polacco con i partenopei. Attualmentee ilsono legati tra loro attraverso un contratto che scadrà solamente il prossimo 30 giugno del 2024. Manca ancora un anno alla possibile separazione tra i due soggetti in questione, ma ad oggi, non ci ...

Calciomercato Lazio, Zielinski sogno quasi impossibile: le ultime