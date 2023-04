Calciomercato Juventus | sfuma un obiettivo di mercato? Le ultime

(Di domenica 16 aprile 2023) Lasembra aver perso undi; il giocatore è ad un passo dal vestire una maglia diversa da quella bianconera. Tra gli obiettivi diper la prossima sessione estiva dovrebbe esserci un centrocampista; in passato lasembrava interessata ad Aouar. Secondo leindiscrezioni, il futuro del giocatore del Lione sta per subire una svolta importante. Aouar, infatti, sembra essere molto vicino alla Roma; il club giallorosso pare aver anticipato la concorrenza ed aver trovato un principio di accordo con il centrocampista classe 1998. Allegri (LaPresse)La trattativa, bisogna dirlo, non è ancora chiusa e nelpuò succedere di tutto; il club capitolino, però, sembra essere vicino ad un giocatore che aumenterebbe la qualità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - andreamusso97 : RT @lucacimini82: E se domani la sorpresa con il Sassuolo fosse #Barbieri ? #DeSciglio assente, #Cuadrado non può giocare tre partite di f… - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: '#Frattesi? Non piace solo alla #Juventus, spero di venderlo in Italia' - Datafriedkin : RT @VoceGiallorossa: ?@SassuoloUS, Carnevali: 'Frattesi non piace solo alla @juventusfc. In caso, speriamo di venderlo in Italia' #ASRoma… - VoceGiallorossa : ?@SassuoloUS, Carnevali: 'Frattesi non piace solo alla @juventusfc. In caso, speriamo di venderlo in Italia'… -

Colpo in Serie A, laha accelerato e adesso è in pole position. Massimiliano Allegri ha la sua freccia per la prossima stagione Non vuole perdere tempo laanche per non rischiare di ritrovarsi in un'asta la prossima stagione visto che il giocatore interessa già a molti club.Dopo aver fermato laper due volte, il Monza ha rifatto la stessa cosa con l'Inter. Ora può gestire un grosso vantaggio nei confronti delle altre squadre che lottano per la salvezza. ...Ma anche i temi sollevati da unche entra nel vivo: se la Roma prova ad assicurarsi ... con la forte accelerazione per il difensore dell'Eintracht Francoforte N'Dicka, laè ...

Calciomercato Juve, osservatori per un talento del Padova Calciomercato.com

Le sirene di calciomercato, come conseguenza diretta, stanno iniziando a diventare sempre più assordanti e sempre meno sopportabili. Su di lui una big italiana: non è la Juventus, con enorme sorpresa.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...