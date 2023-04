Calciomercato.com – Juve, altro che Scansuolo: Allegri perde anche il secondo posto sul campo | Primapagina (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 20:26:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La Juve chiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavolta perde in casa del Sassuolo (settima sconfitta del campionato) e perde anche il secondo posto sul campo. Mercoledì vedremo se il Coni le ridarà almeno il terzo o se spariranno le illusioni e resteranno gli asterischi. Dionisi gioca a calcio e si sa dall’anno scorso, sarà bello vederlo presto su una panchina importante e con giocatori di maggiore qualità. Perché vincere è l’unica cosa che conta, ma si può provare anche a farlo bene. Noia per un tempo, male un quarto d’ora e poi l’orgoglio di provare a pareggiare, solo che il portiere ce l’hanno anche gli avversari. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 20:26:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lachiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavoltain casa del Sassuolo (settima sconfitta del campionato) eilsul. Mercoledì vedremo se il Coni le ridarà almeno il terzo o se spariranno le illusioni e resteranno gli asterischi. Dionisi gioca a calcio e si sa dall’anno scorso, sarà bello vederlo presto su una panchina importante e con giocatori di maggiore qualità. Perché vincere è l’unica cosa che conta, ma si può provarea farlo bene. Noia per un tempo, male un quarto d’ora e poi l’orgoglio di provare a pareggiare, solo che il portiere ce l’hannogli avversari. ...

