Calcio | Ternana batte Pisa nel posticipo di Serie B

(Di domenica 16 aprile 2023) Successo in rimonta per gli umbri, in gol Favilli (su rigore) e Falletti TERNI - La Ternana torna a giocare al "Liberati" e ritrova anche la vittoria - per 2 - 1 sul Pisa - dopo il pareggio e la ...

Pisa che resta fermo a 46 punti in 8ª posizione ai margini della zona playoff con Modena, Palermo e proprio la Ternana subito dietro appaiati a 43 punti. (4 - 3 - 2 - 1): Iannarilli 6; ... con una Ternana mai in partita nella prima frazione. Tutt'altra cosa nella ripresa con la squadra umbra che ha prima trova il pareggio con Favilli su rigore (concesso dopo il check del Var)... Il turno di Serie B si è chiuso con la vittoria domenicale della Ternana in rimonta sul Pisa. I rossoverdi tengono viva la lotta playoff. Nelle partite di sabato, altro passo verso la promozione per il Frosinone, che pareggia a Cagliari. Il Genoa batte 2 - 0 il ...

LA GARA. La Ternana vince 2-1 in rimonta contro il Pisa e torna in corsa per l'ottavo posto occupato proprio dai toscani. Vantaggio immediato al 6' per la squadra di D'Angelo con la rete di Moreo, poi ...