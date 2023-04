Calcio | Serie A | Torino-Salernitana 1-1 | sesto pari consecutivo per la squadra di Paulo Sousa**

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? #Calciopoli, #Inter: perché le telefonate segnalate sparirono dall'indagine? ?? L’editoriale del direttore ?… - tuttosport : ?? Calciopoli, Palazzi: l'Inter 2006 meritava la B, non lo scudetto - tuttosport : ?? #Calciopoli #Inter, le telefonate di #Moratti e #Facchetti fatte sparire - RaiSport : Calcio, 30a giornata di Serie A: #TorinoSalernitana 1-1, reti di Vilhena e Sanabria. Il sogno-Europa si allontana p… - RaiNews : Calcio, 30a giornata di Serie A: #TorinoSalernitana 1-1, reti di Vilhena e Sanabria. Il sogno-Europa si allontana p… -

Il Torino non sfonda e deve rimandare il successo casalingo dopo i ko con Napoli e Roma. Con la Salernitana finisce 1 - 1 e per la squadra di Sousa si tratta del sesto pareggio di fila, utile comunque ...Maurelli era un arbitro disin dal 1937. Poi, nel dopoguerra, raggiungerà laA e si affermerà anche a livello internazionale. In qualche modo, aveva evitato la chiamata alle armi. Non ...REGGIO EMILIA - Sassuolo e Juventus si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la ...

**Calcio Serie A: Lecce-Sampdoria 1-1, Jesé risponde a Ceesay** Il Dubbio

Union Clodiense-Dolomiti Bellunesi 4-3 10' pt Aliù (U), 39' pt Faraon (D), 15' st Tognoni (U), 22' st autogol (U), 44' st Pettinà (D), 49' st Padovan (U), 50' st Corbanese (D) Villafranca ...La partita tra Sassuolo e Juventus si gioca domenica 16 aprile alle 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...