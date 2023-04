Calcio, Serie A: per Sampdoria e Lecce un punto a testa. Salernitana e la sindrome della “pareggite”: 1-1 a Torino (Di domenica 16 aprile 2023) Nella giornata odierna e sino a questo momento, in Serie A, si sono affrontate ben quattro squadre, nelle rispettive gare valide per il 30esimo turno di massima Serie. Alle 12.30 il Lecce di Marco Baroni ha pareggiato per 1-1 contro la Sampdoria di Dejan Stankovic: un risultato che serve veramente a poco specialmente ai blucerchiati, sempre più a un passo dalla B. A partire dalle 15.00, Torino e Salernitana allo Stadio Olimpico Grande Torino, hanno dato vita a un incontro terminato con lo stesso risultato del lunch match: 1-1. Adesso piemontesi e campani si trovano rispettivamente all’11esimo e 15esimo posto. Ma ecco di seguito i racconti delle due gare in questione. I RACCONTI DELLE DUE GARE Lecce-Sampdoria PRIMO TEMPO Inizia la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Nella giornata odierna e sino a questo momento, inA, si sono affrontate ben quattro squadre, nelle rispettive gare valide per il 30esimo turno di massima. Alle 12.30 ildi Marco Baroni ha pareggiato per 1-1 contro ladi Dejan Stankovic: un risultato che serve veramente a poco specialmente ai blucerchiati, sempre più a un passo dalla B. A partire dalle 15.00,allo Stadio Olimpico Grande, hanno dato vita a un incontro terminato con lo stesso risultato del lunch match: 1-1. Adesso piemontesi e campani si trovano rispettivamente all’11esimo e 15esimo posto. Ma ecco di seguito i racconti delle due gare in questione. I RACCONTI DELLE DUE GAREPRIMO TEMPO Inizia la ...

