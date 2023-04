Calcio | Serie A | basta un gol di Defrel per piegare la Juventus

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) A partire dalle ore 18.00 di oggi, domenica 16 aprile, si sono affrontati il Sassuolo di Alessio Dionisi e ladi Massimiliano Allegri. Ad avere la meglio sono stati proprio i neroverdi, in grado di imporsi con il risultato di 1-0. Volendo citare proprio il tecnico toscano alla guida della Vecchia Signora, una vittoria di “corto muso” quella dei padroni di casa, in grado di trovare i tre punti grazie alla rete decisiva di Grégoire. Adesso i bianconeri si trovano al 7° posto in classifica a meno 4 dall’Atalanta, che ha però una partita in meno. Ma ecco di seguito il racconto del match.A: SASSUOLO-. IL RACCONTO DEL MATCH PRIMO TEMPO L’arbitro fischia l’inizio del match e le due compagini sin dai primi minuti appaiono alquanto solide in fase di possesso e risultano ...