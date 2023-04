Calcio | Pacifici ' obiettivo far aprire gli arbitri all' esterno'

(Di domenica 16 aprile 2023) "Intervistare un arbitro non so che valore costruttivo possa avere, ma siamo d'accordo nell'canali di comunicazione, spiegare le nostre decisioni o i nostri errori è un nostro...

"Aprire un canale diretto tra noi e chi usufruisce del gioco delè l'obiettivo. Ci dobbiamo aprire al mondo esterno, non possiamo chiuderci a riccio", ha aggiuntoche si è poi ...... da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso', ha dettodopo l'elezione. 'Da ...di attaccamento e responsabilità verso tutta la classe arbitrale e per il tutto il mondo del'.... il corso d'aggiornamento nazionale per gli arbitri Us Acli die futsal. Una tre giorni in ... A salutare i 22 arbitri partecipanti anche un ospite d'Onore: Carlo, neo presidente dell'AIA,...

"Intervistare un arbitro non so che valore costruttivo possa avere, ma siamo d'accordo nell'aprire canali di comunicazione, spiegare le nostre decisioni o ...ROMA (ITALPRESS) - Carlo Pacifici è il nuovo presidentedell'Associazione Italiana Arbitri, eletto con 260 voti su 310votanti nelll'Assemblea Gen ...