Calcio | Aia | Carlo Pacifici è il nuovo presidente degli arbitri**

(Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - E'ildell'Aia, l'Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l'unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo l'Assemblea Generale, ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche su 310 delegati che hanno espresso il voto. Viceè stato eletto Alberto Zaroli.succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni in seguito al caso legato all'arresto dell'ex procuratore capoarbitri, Rosario d'Onofrio, per traffico di droga internazionale.

"Anche per questi motivi noi saremo tutti insieme a lavoro; l'sarà sicuramente un elemento fondamentale per lo sviluppo delitaliano. Viva gli arbitri", ha sottolineato.

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio olimpico. Il dirigente della ...Intervenuto all'apertura dell'assemblea generale dell'Aia, Gabriele Gravina ha voluto spendere due parole su quanto accaduto nei mesi precedenti e augurare buon lavoro al ...