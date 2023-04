Calcio: a Coverciano concluso corso per arbitri Us Acli (Di domenica 16 aprile 2023) L'Us Acli e Aia di nuovo insieme a Coverciano. Si è conclusa oggi, presso il centro tecnico federale, il corso d'aggiornamento nazionale per gli arbitri Us Acli di Calcio e futsal. Una tre giorni in ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) L'Use Aia di nuovo insieme a. Si è conclusa oggi, presso il centro tecnico federale, ild'aggiornamento nazionale per gliUsdie futsal. Una tre giorni in ...

UFFICIALE: eletto il nuovo presidente dell'Aia

Oggi a Coverciano si è tenuta l'assemblea dell'Associazione Italiana Arbitri. Il nuovo numero uno è stato eletto a margine dell'assemblea di oggi con grande senso di attaccamento verso tutta la classe arbitrale e amore per il mondo del calcio.

Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente

Carlo Pacifici era l'unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con senso di attaccamento e responsabilità verso tutta la classe arbitrale e per il tutto il mondo del calcio.

Pacifici succede a Trentalange: è il nuovo presidente dell'Aia

Il dirigente della sezione di Roma1 era l'unico candidato: ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche, su 310 delegati. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli.