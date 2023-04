Calcio a 5: l’Italia cede di misura al Portogallo nel secondo test amichevole. Buona prestazione degli azzurri (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo il 3-0 subito venerdì nel primo dei due test amichevoli contro il Portogallo, a Vila Do Conde, la nazionale italiana di Calcio a 5 reagisce trovando un’ottima prestazione nella seconda gara di prova contro i lusitani, nonostante il risultato finale dica 1-0 per i rivali. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, ma gli azzurri, pur chiamati a una prova difensiva di grande attenzione, assistita dalla tante parate di Pietrangelo, non si impressionano mostrando sacrificio e voglia, laddove possibile, di pungere. Merlim al quinto, dopo gli attacchi di Pany e Brito, coglie la traversa su punizione. Il tema tattico riparte: il Portogallo attacca, l’Italia ribatte colpo su colpo, ma la contesa non si sblocca. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa riparte sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo il 3-0 subito venerdì nel primo dei dueamichevoli contro il, a Vila Do Conde, la nazionale italiana dia 5 reagisce trovando un’ottimanella seconda gara di prova contro i lusitani, nonostante il risultato finale dica 1-0 per i rivali. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, ma gli, pur chiamati a una prova difensiva di grande attenzione, assistita dalla tante parate di Pietrangelo, non si impressionano mostrando sacrificio e voglia, laddove possibile, di pungere. Merlim al quinto, dopo gli attacchi di Pany e Brito, coglie la traversa su punizione. Il tema tattico riparte: ilattacca,ribatte colpo su colpo, ma la contesa non si sblocca. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa riparte sulla ...

