Calcio a 5 | il Team Wear Benevento espugna le Aquile Molfetta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMissione compiuta per il GG5 che hato (2-3) l’impianto delleottenendo i tre punti che mancavano per chiudere come migliore settima dei tre gironi di serie A2. In questo modo i ragazzi di mister Nitti hanno staccato il biglietto per i play-off per accedere alla serie A e allo stesso tempo si sono assicurati un posto nella prossima A2 Èlite evitando il rischioso passaggio tramite gli spareggi. MATCH – I giallorossi sono scesi in campo consapevoli di essere padroni del proprio destino perché un blitz in Puglia avrebbe dato la certezza ai giallorossi di accedere alla categoria superiore. La squadra di mister Nitti ha subito messo in chiaro le cose provando ad alzare il baricentro e al 10’ ci ha pensato Toro a portare ...