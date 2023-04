Calandra-Cerusico Lega | “Recuperare la legalità sul territorio comunale di Fiumicino”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 aprile 2023)– “Sono di questi giorni le notizie dell’imprenditore cinese che nel quartiere Parco Leonardo deteneva all’interno del magazzino al dettaglio, personale clandestino e personale non in regola e la chiusura nello stesso quartiere di un cantiere non autorizzato. In qualità di candidati della, nella tornata elettorale, ci impegniamo sin da ora a combattere ogni qualsiasi forma di illità neldi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il capolista della listaStefanoe la candidata Barbara. “È importante – proseguono – costruire una società più attenta ed unita, rendere più attrattivi i territori e questo è possibile attraverso senso civico, onestà e correttezza. La ricchezza del capitale sociale, ...