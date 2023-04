Caivano | carabinieri si nascondono tra i fedeli a messa per arrestare coppia di pusher

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiControlli serali adiversi dal solito ma che terminano nello stesso modo con idella locale compagnia che hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Pepe, 39enne originario di Caserta, e sua moglie Emanuela Celentano, 28enne di Napoli. I militari avevano “adocchiato” da un po’ di tempo la. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari ma, nonostante la misura cautelare, quell’abitazione di via Cairoli era diventata una piazza di spaccio. Serviva un’idea per poter cogliere di sorpresa lasempre molto attenta nel controllare le persone che si avvicinavano e iieri sera ci hanno provato. I militari si mischiano tra la folla diche esce dalla parrocchia SS. Annunziata. Fa freddo e ...

Caivano, carabinieri tra i fedeli per arrestare una coppia di pusher - Napoli Village - Quotidiano di Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

