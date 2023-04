Caivano | blitz dei carabinieri in chiesa per arrestare una coppia di pusher

(Di domenica 16 aprile 2023) Idella compagnia dihanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Pepe e sua moglie Emanuela Celentano. I militari avevano “adocchiato” da un pò di tempo la. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari ma, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della compagnia di. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio. La 69enne sarebbe morta sul colpo. Sono in corso ...Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia diintervenuti nell'azienda di via Martiri d'Otranto, pare che l'uomo sia stato travolto da tubi e impalcature. Sul posto anche ...Blocco B del Parco verde nel mirino dei Carabinieri. Ancora droga l'obiettivo. I militari della stazione dihanno ispezionato l'intero complesso e sottratto al traffico di droga 130 grammi di cocaina e 20 di hashish. La polvere bianca era nascosta sotto una lastra di marmo, quella di un davanzale di ...

Caivano, blitz dei Carabinieri: droga, passamontagna, pistola, soldi ... Il Meridiano News

– Omicidio di Antonio Natale, la svolta: arrestato il killer. Questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ...CAIVANO – Come può un Sindaco che non riesce a fare distinzione tra istituzione laica quale è quella del primo cittadino di una città e un capopopolo cattolico in stile Patriciello per intenderci, com ...