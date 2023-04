Cagliari | Giulini | «Il gol arriverà | ora testa al Parma»

(Di domenica 16 aprile 2023) Le parole del presidente del, Tommaso, dopo il pareggio dei sardi contro la capolista Frosinone Il presidente del, Tommasoha commentato su Twitter il pareggio di ieri dei rossoblu contro il Frosinone per 0-0. Di seguito le sue parole. Stadio ancora una volta pieno, bel clima, il gol, dove vorremmo andare con i nostri tifosi. Se ce lo consentiranno. pic.twitter.com/MqMCICU5Qo— Tommaso(@tommaso) April 16, 2023 «Stadio ancora una volta pieno, bel clima, il gol, dove vorremmo andare con i nostri tifosi. Se ce lo consentiranno». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

