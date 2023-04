Cagliari, «fuori dal fossile». In corteo contro il rigassificatore (Di domenica 16 aprile 2023) «Sardegna fuori dal fossile». Con questa parola d’ordine ieri in centinaia hanno sfilato nel capoluogo sardo contro la costruzione di un rigassificatore a Giorgino, un borgo di mare alle porte first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 aprile 2023) «Sardegnadal». Con questa parola d’ordine ieri in centinaia hanno sfilato nel capoluogo sardola costruzione di una Giorgino, un borgo di mare alle porte first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : In moto finisce fuori strada, muore 26enne a Solanas. Incidente sulla Sp 17 tra Villasimius e Cagliari #ANSA - Sonotornato6 : @mattia_dimatteo Non è mai scontato! Guarda Parma e Cagliari.per tirare fuori solo le ultime due e cmq è ancora tutto aperto. - Ilsuperbo89 : Forza Giga ?? Da ogni sconfitta, anche sanguinosa, prendiamoci qualcosa. I progressi ci sono. Da buon capricorno ad… - GianfrancoCong5 : @AntonellaV85 @Brahim L'altra settimana ero con il mister Ranieri ed erano presenti alcuni dirigenti del Cagliari.… - sehmagazine : ???? Sa Dom’e Farra, Parco Parodi, Piazza Luigi Olla: a #Quartu via libera ai matrimoni nei luoghi più belli della ci… -