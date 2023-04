Cadice-Real Madrid | cori razzisti contro Rudiger

(Di domenica 16 aprile 2023) Il difensore delAntonio Rüdiger è stato oggetto dida parte dei tifosi delin occasione della partita disputata ieri e valida per il campionato spagnolo. Le immagini pubblicate domenica dai media spagnoli mostrano i tifosi delche urlano insulti a Rüdiger dopo che è andato sugli spalti per regalare la sua maglia a quello che sembrava essere un tifoso delil difensore tedesco sono stati lanciati anche oggetti. Rüdiger ha scambiato qualche parola con alcuni tifosi che gli urlavanoprima di regalare la maglia e salutare alcuni fan del. Due persone che sembravano essere membri dello staff delsi sono avvicinate ...

Sperava in un passo falso delMadrid sul campo della squadra di Simeone. E perché direte voi Perché adesso l'obiettivo dei Colchoneros, l'unico rimasto in questa stagione, è quello di ...... 'AS' apre con la vittoria delMadrid e guarda al ritorno in Champions League: 'A LONDRES COME UN TIRO'. Ancora una volta, contro ilcosì come contro il Chelsea, è Marco Asensio a colpire ...Sei cambi Con la Liga ormai persa e questa partita colinfilata in mezzo al quarto di Champions col Chelsea Carlo Ancelotti ha scelto per un notevole turnover, con 6 cambi: Vinicius e Kroos ...

Nacho e Asensio, il Real vince a Cadice. Ma il Barça resta imprendibile La Gazzetta dello Sport

