Caccia al ladro di opere d'arte: ecco i capolavori rubati di cui si sono perse le tracce (Di domenica 16 aprile 2023) Ci sono opere che passano la loro esistenza alle pareti di un museo o di una chiesa, e altre che intrecciano la loro storia a quella di ladri, rapine, controversie e indagini. Alcune sopravvivono per decenni all'ombra di collezioni private, altre riemergono inaspettatamente. Proprio come il dipinto di Peter Paul Rubens Cristo risorto appare alla Madre, recuperato dal Comando Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) dei Carabinieri dopo peripezie inenarrabili: il prezioso bene culturale proveniva dalla collezione di una nobile famiglia locale, che lo custodiva in uno storico palazzo di Genova; dunque era stato ceduto a due collezionisti italiani (oggi indagati) che avevano fatto passare il dipinto per un'opera di un anonimo pittore fiammingo del valore di 25mila euro. Sotto mentite spoglie, quindi, era uscita dai confini nazionali nel 2014, per poi ...

