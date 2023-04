Bundesliga | giornata di pareggi | 1-1 fra Union Berlino e Bochum 0-0 fra Wolfsburg e Bayer Leverkusen

(Di domenica 16 aprile 2023)diquella di domenica 16 aprile quella vissuta in Budesliga con duein chiave europea e salvezza. Nel secondo match del pomeriggio domenicale è scesa in campo, infatti, l’che aveva la possibilità ghiotta di recuperare punti aln Monaco e a Borussia Dortmund che, entrambi, avevano trovato solamente un punto sabato 15 aprile rispettivamente contro Hoffenheim e Stoccarda. L’però non ha approfittato di questa chance, bloccandosi sull’1-1 contro il. Nella prima frazione di gioco è stato Juranovic che ha mandato in visibilio il popolo di casa. Nel secondo tempo, però, c’è stata la reazione rabbiosa degli ospiti che è culminata con il gol delo firmato su rigore da Stoger al ...

Commenta per primo28 della. Dopo i fuochi d'artificio delle big in campo sabato, il programma domenicale prevede 3 match. Si comincia alle 15:30 con Werder Brema - Friburgo. Si prosegue con l'...Wolfsburg - Bayer Leverkusen è una partita della ventottesimadie si gioca sabato alle 19:30: tv, formazioni, pronostici. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso dovrà andare a giocarsi la qualificazione alle semifinali di Europa League sul campo ...Union Berlino - Bochum è una partita della ventottesimadie si gioca sabato alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Il Lipsia vincendo ieri la propria partita ha preso al terzo posto del campionato tedesco l'Union Berlino. Anche se, la ...

Finisce 1-1 la sfida tra Union Berlino e Bochum, gara valida per la 28ma giornata di Bundesliga. Union Berlino in 10 uomini per il cartellino rosso a jaeckel.Il Friburgo si impone per 2-1 in casa del Werder Brema, in una gara valida per la 28/a giornata della Bundesliga. Padroni di casa in vantaggio con Philipp al 46', la rimonta ospite con Sallai al 67' e ...