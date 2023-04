Budapest | attraversa il Danubio su una fune metallica di 22 millimetri

(Di domenica 16 aprile 2023) Impresa adell'acrobata ungherese Laszlo Simet: ha camminato da una sponda all'altra del fiume, mantenendosi in equilibrio su una. Il pluripremiato artista circense ha percorso 280 metri, a un'altezza di 30 metri, su una corda tesa spessa 22. L'evento in occasione della Giornata Mondiale del Circo.

Budapest, attraversa il Danubio su una fune metallica

(LaPresse) Impresa a Budapest dell'acrobata ungherese Laszlo Simet: ha camminato da una sponda all'altra del fiume Danubio, mantenendosi ...Il trasmettitore GPS del lupo M237 è stato ritrovato in Ungheria. Secondo il Cantone dei Grigioni, l'animale è "molto probabilmente morto". Aveva percorso quasi 2000 chilometri, dai Grigioni all'Unghe ...