Brutto gesto dei tifosi del Napoli: commenti vergognosi a Theo Hernandez e suo figlio (Di domenica 16 aprile 2023) Martedì alle 21:00 è atteso il Milan di Stefano Pioli allo Stadio Diego Armando Maradona per chiudere definitivamente i giochi in relazione ai quarti di finale di Champions League. La gara di andata, terminata sull'1-0 per i rossoneri, ha lasciato ancora ogni possibilità aperta per l'accesso alla semifinale. FOTO: Theo Hernandez Insulti a Theo Hernandez sui social Il difensore del Milan Theo Hernandez ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con suo figlio per festeggiare il suo compleanno. La tenera foto tra padre e figlio, con didascalia "Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno", è stata bersagliata con commenti vergognosi, indirizzati al calciatore e non solo. Alcuni insulti hanno ...

