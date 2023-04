Brindisi: temporale e grandine, circolazione in tilt Nel primo pomeriggio acquazzone anche su Martina Franca (Di domenica 16 aprile 2023) L’immagine si riferisce all’infografica della protezione civile. Fra le 14,27 e le 14,32 su Martina Franca 3,4 millimetri di pioggia. In cinque minuti. Brindisi è stata paralizzata, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, da temporale e grandine. Tombini saltati, strade come corsi d’acqua, traffico in tilt. L'articolo Brindisi: temporale e grandine, circolazione in tilt <small class="subtitle">Nel primo pomeriggio acquazzone anche su Martina Franca</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 16 aprile 2023) L’immagine si riferisce all’infografica della protezione civile. Fra le 14,27 e le 14,32 su3,4 millimetri di pioggia. In cinque minuti.è stata paralizzata, dalla tarda mattinata al, da. Tombini saltati, strade come corsi d’acqua, traffico in. L'articoloin Nelsu proviene da Noi Notizie..

