Bonus trasporti 2023 | richiesta da lunedì 17 aprile | ecco a chi spetta e come fare domanda

E' partita sulla piattaforma ministeriale, all' indirizzo www.bonustrasporti.lavoro.gov.it , la corsa per ottenere il bonus trasporti 2023, il beneficio del valore massimo di 60 euro mensili concesso a chi risulta titolare di un reddito complessivo, riferito al 2022, non superiore a 20mila euro.

Al via oggi il bonus trasporti, ecco come fare per richiederlo Agenzia ANSA

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.Attiva la piattaforma digitale per accedere a un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomm ...