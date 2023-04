Bonus condizionatori 2023: a chi spetta e quali sono le spese (Di domenica 16 aprile 2023) La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche per quest’anno il Bonus condizionatori per l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore. Anche per l’anno 2023 ha prorogato la misura permettendo l’acquisto e la sostituzione di un condizionatore in misura variabile tra il 50% ed il 65%. Il Bonus condizionatore consente di sostituire un vecchio elettrodomestico con uno a risparmio energetico. Bonus condizionatori: come funziona? Il Bonus condizionatori è un contributo che può essere fruito nel caso in cui venga eseguito un intervento edilizio su un bene immobiliare, tra cui la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo, il ripristino di un bene immobiliare e la manutenzione ordinaria e ... Leggi su blowingpost (Di domenica 16 aprile 2023) La Legge di Bilancioha prorogato anche per quest’anno ilper l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore. Anche per l’annoha prorogato la misura permettendo l’acquisto e la sostituzione di un condizionatore in misura variabile tra il 50% ed il 65%. Ilcondizionatore consente di sostituire un vecchio elettrodomestico con uno a risparmio energetico.: come funziona? Ilè un contributo che può essere fruito nel caso in cui venga eseguito un intervento edilizio su un bene immobiliare, tra cui la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo, il ripristino di un bene immobiliare e la manutenzione ordinaria e ...

