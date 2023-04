Bonus assunzioni under 30: l’azienda non paga il 60% dello stipendio per il primo anno (Di domenica 16 aprile 2023) Un nuovo decreto lavoro, attualmente composto da 40 articoli in bozza, prevede una serie di misure per rivoluzionare il reddito di cittadinanza , i contratti a termine e il taglio del cuneo fiscale. Tra... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 aprile 2023) Un nuovo decreto lavoro, attualmente composto da 40 articoli in bozza, prevede una serie di misure per rivoluzionare il reddito di cittadinanza , i contratti a termine e il taglio del cuneo fiscale. Tra...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #16aprile: #Manovra, 20 miliardi da trovare. #Bonus del 60% sul… - soldi365 : Bonus assunzioni under 30 pari al 60% della retribuzione - QdSit : Lavoro, per Neet under 30 allo studio bonus assunzioni - Lacasespoglia : RT @Papeethinaikos: @FratellidItalia - il bonus bollette c'era già; - la carta per la spesa c'era già; - l'assegno per le famiglie c'era gi… - AlbinavalAlba : RT @Papeethinaikos: @FratellidItalia - il bonus bollette c'era già; - la carta per la spesa c'era già; - l'assegno per le famiglie c'era gi… -