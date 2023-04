Bonus assunzioni under 30 | ecco come funziona

(Di domenica 16 aprile 2023) Importanti incentivi e sgravi fiscali ai datori di lavoro per leriservate alla platea degli30:e le somme previste per il 2023

Secondo la relazione tecnica, nel 2023 la misura può produrre circa 70mila nuovedi giovani under30, delle quali il 56% (39mila individui) con un contratto stabile o di apprendistato ...A questi si aggiungono diversi temi fondamentali, come per esempio gli sgravi per leper le partite Iva . La bozza del decreto lavoro ormai ha preso forma e presto vedrà la luce in ...Le previsioni parlano di circa 50mila nuovein arrivo in questo modo. Mentre come ... leggi anche Meno tasse sue straordinari, ma rischio più contratti precari: ecco il nuovo decreto ...

La novità nella bozza del decreto Lavoro: ai datori di lavoro privati che assumono under 30 registrati al programma «Iniziativa occupazione giovani» andrà uno sgravio pari al 60% della retribuzione lo ...Agevolazione per ridurre la platea di giovani che non studiano e non lavorano. L’incentivo è valido per 12 mesi su contratti stabili o di apprendistato. Stimati 70mila ingressi ...